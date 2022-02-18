ارتفاع حاد في الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية لتتجاوز 170 ألفا

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ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل حاد، ليتجاوز 170 ألفا، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 171 ألفا و452 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 181 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى مليونين و329 ألفا و182 شخصا.وشهد عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة بما يتجاوز 70 ألفا مقارنة باليوم الأسبق.ووسط الارتفاع الحاد في عدد الإصابات، زاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 32 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد أولئك المرضى إلى 512، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد ألف شخص في أوائل شهر مارس القادم.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 7 آلاف و607 حتى الآن.