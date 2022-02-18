فرقة بي تي إس تقيم حفلات في لاس فيغاس في أبريل

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أعلنت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الأربعاء أن فرقة "بي تي إس" ستقيم 4 حفلات يومي الثامن والتاسع من أبريل ويومي الخامس عشر والسادس عشر، مدينة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي تقيم فيها الفرقة حفلات غنائية بحضور جمهور، منذ أن أقامت حفلات في لوس أنجلس في شهري نوفمبر وديمسبر من العام الماضي، والتي جذبت أكثر من 210 آلاف من معجبيها.وسيتم بث الحفلات على الهواء مباشرة عبر شاشة ضخمة في "أرينا غراند غاردن" المملوكة لشركة إم جي إم"، لمن لن يتمكن من شراء تذاكر لحضور تلك الحفلات، كما سيتم بث الحفل الأخير الذي سيُقام يوم السادس عشر من أبريل عبر الإنترنت.الجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" تم ترشيحها للفوز بجائزة "غرامي" في فئة أفضل عرض ثنائي ولمجموعة موسيقى بوب، وسوف يقام حفل توزيع جوائز غرامي في لاس فيغاس يوم الثالث من أبريل القادم.