توقعات بتأثر 50% من الشركات الكورية بالعقوبات التي قد يتم فرضها على روسيا

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أصبح هناك احتمالٌ كبير بأن تؤثر أزمة أوكرانيا تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الكوري.وتمثل تلك الأزمة قلقا للشركات الكورية التي قال حوالي 50% منها إنها سوف تتوقف عن تجارتها مع روسيا إذا غزت روسيا بالفعل أوكرانيا وتم فرض عقوبات غربية على البنوك الروسية.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سوف تقوم بطرد روسيا من شبكة التسوية بالدولار، إذا غزت أوكرانيا.وفي هذا الصدد، هدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم السبت الماضي بأن روسيا سوف تدفع الثمن إذا غزت أوكرانيا، وأن البنوك الروسية لن تتمكن من التسوية بالدولار.وطبقا لنتائح مسح أجرته رابطة التجارة الكورية على الشركات الكورية ذات الصلة بروسيا وأوكرانيا، قالت 49% من تلك الشركات إنها ستتوقف أو تؤجل التجارة مع هاتين الدولتين حتى يتم تهدئة الوضع في المنطقة، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا.ومن المتوقع أن تتأثر صادرات الهواتف الذكية والسيارات الكورية أذا فرضت الولايات المتحدة قيودا على صادرات أشباه الموصلات إلى روسيا.ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العقوبات الغربية على روسيا في ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة خام الحديد والألومنيوم وفول الصويا، والنفط الخام، والنافتا والفحم.وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار النفط الخام العالمية إلى مستوى 125 دولارا للبرميل الواحد إذا تم فرض عقوبات على روسيا.