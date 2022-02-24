كوريا الجنوبية تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ الاعتراضي إل سام

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اختبر الجيش الكوري الجنوبي بنجاح إطلاق الصاروخ الاعتراضي أرض-جو بعيد المدى من طراز "إل – سام" الذي سيصبح أحد العناصر الرئيسية في برنامج الدفاع الصاروخي الكوري.وتحت إشراف وكالة التطوير الدفاعي، تم إجراء الاختبار أمس الأربعاء في موقع للاختبارات في "تيه آن"، بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وأفادت التقارير بأن الصاروخ، الذي ما زال قيد التطوير، حلق لمسافة محددة على ارتفاع ثابت.وقد تم تصميم الصاروخ لاعتراض الصواريخ الباليستية أو الطائرات المعادية على ارتفاعات تتراوح بين 40 إلى 70 كيلومترا. ويهدف الجيش إلى الانتهاء من تطويره بحلول عام 2024، ليتم نشره في وقت ما بعد عام 2027.وبعد نشره، سيشكل هذا النوع من الصواريخ جزءا رئيسيا من منظومة الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات للبلاد، إلى جانب الصاروخ "باتريوت" المتقدم "تشنغ كونغ 2" أرض-جو متوسط المدى، ونظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد".