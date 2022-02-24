كوريا لا تدرس تقديم مساعدات عسكرية أو إرسال قوات في أزمة أوكرانيا

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أكد مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن سيول ليست لديها خطط حاليا لتقديم دعم عسكري أو إرسال قوات فيما يتعلق بالأزمة المحتدمة بين أوكرانيا وروسيا.وفي تصريحات أدلى بها للمراسلين أمس الأربعاء، قال المسؤول الرئاسي إن الحكومة تدرس ما يمكن فعله في الوقت الحالي وتراقب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وكيفية تأثيرها على البلاد. وشدد المسؤول على أن مسألة المساعدات العسكرية أو إرسال قوات ليست ضمن الخيارات المطروحة.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية الانضمام إلى حملة العقوبات على روسيا، قال إن واشنطن أوضحت باستمرار خطتها بشأن ضوابط التصدير القوية والعقوبات المالية ضد موسكو، في أثناء مناقشة القضايا المذكورة مع حلفائها.كما قال إن الدول الغربية الكبرى أعربت عن عزمها على الانضمام إلى حملة واشنطن لفرض عقوبات، موضحا أن كوريا الجنوبية تفكر في الاستجابة المناسبة، بينما تظل العديد من الاحتمالات مفتوحة.وأضاف أن سيول سوف تعدل موقفها بناء على مدة استمرار الأوضاع واتجاه تطورها، بالإضافة إلى كيفية تعامل الدول الأخرى مع تلك التطورات.