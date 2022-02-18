أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ

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أعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد أن اعترفت روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في الجزء الشرقي من البلاد وأمرت قواتها بالدخول إليها.وتم إعلان حالة الطوارئ أمس الأربعاء في جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقتي دونيتسك ولوهاسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون. وتخضع المنطقتان لحالة الطوارئ بالفعل منذ عام 2014 بسبب النزاع مع روسيا.وتدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، وستظل سارية لمدة 30 يوما، ويمكن تمديدها لمدة 30 يوما أخرى.وبدأت أوكرانيا أيضا في استدعاء جنود الاحتياط في قواتها المسلحة، استعدادا لغزو محتمل من قبل روسيا.وقد نصحت وزارة الخارجية الأوكرانية المواطنين الروس في البلاد بالمغادرة على الفور.ووسط المخاوف المتزايدة من الغزو الروسي، ضربت هجمات إلكترونية المواقع الإلكترونية لمنظمات حكومية وبنوك أوكرانية كبرى أمس الأربعاء.وفي ظل تلك الظروف، قالت روسيا أمس الأربعاء إنها بدأت في إجلاء موظفيها من مواقعها الدبلوماسية في أوكرانيا.