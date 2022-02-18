البنتاغون تقول إن الولايات المتحدة لاحظت بيان كوريا الجنوبية لدعم أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لاحظت بيان كوريا الجنوبية الصادر لدعم أوكرانيا.وأشار المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" إلى موقف سيول في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن التداعيات المحتملة للأزمة الأوكرانية على شبه الجزيرة الكورية.وأكد "كيربي" أنه لم يتغير شيء بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية، مؤكدا عزم واشنطن على مواصلة الدفاع عن حليفتها.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة لاحظت بيان سيول العلني لدعم أوكرانيا، معتبرا أن تلك الرسالة قد لاحظها المجتمع الدولي بأسره بالتأكيد.وقد أصدرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بيانا أول من أمس الثلاثاء قالت فيه إن الحكومة تعرب عن قلقها العميق بشأن التوتر المتصاعد في أوكرانيا، وأكدت أنها تؤيد باستمرار سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما حثت الأطراف المعنية على السعي إلى إيجاد حل سلمي للصراع.