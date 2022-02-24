بدء التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية الكورية في 115 دولة

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بدأ التصويت في انتخابات 9 مارس الرئاسية في الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في كل دولة، وسيستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 28 فبراير.وقالت لجنة الانتخابات الوطنية في وقت سابق إن الناخبين المقيمين في الخارج سيمكنهم الإدلاء بأصواتهم في 177 مكتبا دبلوماسيا و219 مركز اقتراع في 115 دولة بين الساعة 8 صباحا و5 مساء.وفي الولايات المتحدة، تم إنشاء 35 مركز اقتراع في 14 منطقة، من بينها واشنطن ولوس أنجلوس. وقد سجل للتصويت المبكر حوالي 53 ألفا من بين حوالي 880 ألف ناخب مؤهل للتصويت في الولايات المتحدة.ويقدر عدد الناخبين الكوريين في الخارج المسجلين بحوالي 226 ألفا.كما بدأ التصويت في الخارج بسلاسة في الصين، حيث سجل حوالي 29 ألف ناخب للتصويت.ومن ناحية أخرى، لن يتم التصويت الغيابي في أوكرانيا، بسبب تصاعد النزاع بينها وبين روسيا.