منظمة الصحة العالمية تُنشئ مركزا للتدريب على التصنيع الحيوي في كوريا

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تخطط منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للتدريب على التصنيع الحيوي في كوريا الجنوبية، لتعليم البلدان ذات الدخل المنخفض كيفية إنتاج المنتجات الدوائية واللقاحات بمفردها.ووفقا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في سيول أمس الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستنشئ مركزا تدريبيا في كوريا الجنوبية لتوفير تدريب تقني وعملي على إنتاج المنتجات الدوائية، بما في ذلك اللقاحات، لتمكين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من إنتاج اللقاحات داخليا.وقد بدأت منظمة الصحة العالمية في متابعة مشروع مركز التدريب بعد أن شهد العالم تفاوتا كبيرا في توزيع اللقاحات في مكافحة جائحة كورونا.وتخطط كوريا الجنوبية لبدء تدريب 370 متخصصا من جميع أنحاء العالم في يوليو.