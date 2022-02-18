وزارة التجارة تعقد اجتماعا لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

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عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الاجتماع الـ25 للجنة التعامل مع التجارة الخارجية اليوم، بحضور الوزارات ذات الصلة، وبرئاسة وزير التجارة "يو هان كو"، حيث تم تقاسم المعلومات عن سبل التعامل مع الموقف في أوكرانيا والخطط المستقبلية في هذا الشأن.واتضح في الاجتماع أن 43 مواطنا كوريا من العاملين في 13 شركة كورية في أوكرانيا قد غادروا إلى الخارج مع تصاعد التوتر هناك ، كما أنشأت الحكومة الكورية شبكة اتصالات للطوارئ مع حوالي 120 شركة كورية تعمل في روسيا، وتلقت 11 شكوى من الصعوبات التي تعاني منها الشركات الكورية، وتم التعامل مع 10 منها.وقد تم إنشاء شبكة الاتصالات الطارئة بالتعاون مع مؤسسة "كوترا" والاتحاد الكوري للتجارة الخارجية من أجل دعم الشركات الكورية في روسيا وأوكرانيا، والشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه صعوبات متعددة بسبب التوتر هناك.وقالت الحكومة إنه على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية لم تؤثر حتى الآن على الشركات الكورية إلا بدرجة محدودة، فإنه من المتوقع أن تزيد الصعوبات الإدارية في حالة حدوث المزيد من التدهور في الأزمة، أو طول أمدها.وأكد وزير التجارة الكوري خلال الاجتماع على أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لدعم الشركات ذات الصلة من خلال المتابعة الدقيقة لتأثيرات الموقف على التجارة والاستثمار وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمدادات، وغيرها من التطورات الاقتصادية والتجارية، ومراقبة وضع الشركات الكورية في الوقت الحقيقي.