مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بسرعة تقديم لقاحات كورونا لكوريا الشمالية

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التقى "توماس اوهيا كينتانا" مقرر حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة بمندوبي وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أمس بعد انتهاء جدول أعمال زيارته التي بدأت يوم 15 من هذا الشهر واستمرت 9 أيام، والتي أعد خلالها تقريرا حول الشؤون الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وأوضح المسؤول الأممي في تصريحات للصحفيين أن التقرير يطالب المجتمع الدولي بتقديم 60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى كوريا الشمالية، كما يدعو البرلمان الكوري الجنوبي إلى إعادة التفكير في قانون حظر المنشورات المناوئة للنظام الكوري الشمالي.وحث التقرير المجتمع الدولي على الاتفاق على تقديم 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى يتلقى جميع المواطنين الكورين الشماليين جرعتين على الأقل، مؤكدا على ضرورة تقديمها في أسرع وقت.وأشار إلى أن إغلاق حدود كوريا الشمالية يعرض سكانها لصعوبات معيشية بسبب تدهور أنشطة الأسواق، وأعرب عن القلق من أن إجراءات الحجر الصحي في كوريا الشمالية تسمح بإعدام الذين يحاولون التنقل بدون إذن، أو عبور الحدود، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وفيما يتعلق برفض النظام الكوري الشمالي تلقي لقاحات من الخارج، قال إن السلطات الكورية الشمالية تظن أنها سوف تتعرض لضغوط مقابل تلقي اللقاحات، وشدد على أن المجتمع الدولي يتوجب عليه وضع ذلك في الاعتبار.لكنه أشار أيضا إلى وجود بعض المسائل التي يتوجب حلها في هذا الشأن، بما في ذلك ما إذا كان الجانب الكوري الشمالي سيدفع ثمن اللقاحات، وأكد على أن المجتمع الدولي يتوجب عليه اتخاذ قرار فيما يتعلق بتلك التساؤلات في أسرع وقت ممكن.