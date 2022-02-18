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الاقتصادية

توفعات بتسجيل رقم قياسي لمبيعات سام سونغ من غالاكسي إس 22

Write: 2022-02-24 14:14:50Update: 2022-02-24 15:33:18

توفعات بتسجيل رقم قياسي لمبيعات سام سونغ من غالاكسي إس 22

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تسجل سلسلة هواتف سام سونغ الجديدة "غالاكسي إس 22" رقما قياسيا في المبيعات وأن يتجاوز حجم الطلب المعروض منها في الأسواق.
ووفقا لمصادر في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، سجل الهاتف الذكي الجديد من سام سونغ مبيعات بلغت 300 ألف جهاز في اليوم الأول من فتح باب الطلبات على شرائه المسبق أمس، وهو ما يعد رقما قياسيا بالفعل، كما أن عدد طلبات الشراء كان أكبر من المطروح للحجز.
وأوضحت المصادر أنه من الممكن أن سام سونغ لم تتوقع هذا الحجم من الطلبات على هاتفها الجديد، أو أنها لم تتمكن من الإنتاج بالحجم المطلوب بسبب الاضطرابات في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم منذ العام الماضي. 
و قال مسؤول في شركة سام سونغ للإلكترونيات إن الشركة تراقب الوضع، مؤكدا أنه سيتم طرح الهاتف الجديد "غالاكسي إس 22" رسميا غدا الجمعة، كما هو مخطط له.
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