وزارة البيئة الكورية تؤكد استعدادها للتعامل مع الغبار الدقيق في فصل الربيع

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قالت وزارة البيئة الكورية إنها سوف تطبق نظاما للتعامل مع الغبار الدقيق عالي الكثافة خلال موسم الربيع، بدءا من الغد الجمعة 25 فبراير وحتى آخر شهر مارس القادم.وبناء على ذلك سيتم وقف تشغيل ما بين 17 إلى 26 من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في مختلف أنحاء البلاد والتي يبلغ عددها 53 محطة، كما سيتم الحفاظ على مستوى يقل عن 80% من نسبة تشغيل المحطات الأخرى ليبلغ عددها 36 محطة على الأكثر، مع إجراء متابعة ميدانية لـ54 من المواقع الكبرى للإنشاءات والتي ينبعث منها ما يزيد عن 30 طنا من ملوثات الهواء يوميا، أكثر من مرة في كل أسبوع.وقررت الوزارة أيضا زيادة جمع المخلفات الزراعية بما في ذلك المخلفات البلاستيكية، من مرة أو مرتين أسبوعيا إلى 3 أو 4 مرات، وتوسيع نقاط الحد من غازات الدفيئة للسيارات التي تسبب كميات كبيرة من المواد الملوثة للهواء من 550 نقطة، إلى ألف و200 نقطة.علاوة على ذلك، تخطط الوزارة لتقديم دعم بقيمة 500 ألف وون إضافية للذين يشترون سيارات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية، مقابل تخفيض كبير في الدعم المقدم إلى الذين يشترون السيارات العاملة بالنفط الخفيف.