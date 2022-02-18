كوريا تؤكد مشاركتها في العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها سوف تشارك في العقوبات الدولية على روسيا، بما في ذلك تحديد الصادرات، إذا قررت الحكومة الروسية شن حرب شاملة في أوكرانيا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن الحكومة أجرت مناقشات مكثفة حول سبل التعامل مع الموقف، مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحليفة، بشأن الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا.وأوضحت أنه لن يكون أمامها مفر من المشاركة في العقوبات في حالة إقدام موسكو على شن حرب شاملة بأي شكل، رغم تحذيرات المجتمع الدولي المتكررة.كما أشارت إلى أن الحكومة الكورية تدرس مختلف سبل التعامل المتاحة لتقليل الخسائر التي قد تلحق بالاقتصاد الكوري والشركات الكورية.ومن ناحية أخرى، عقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا طارئا اليوم لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار "صو هون" لمناقشة التطورات في أوكرانيا وسبل التعامل معها، حيث أعرب المشاركون عن القلق الشديد من الإجراءات العسكرية السريعة التي تتخذها روسيا ضد أوكرانيا، وبحثوا التطورات ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة عملية تأمين المواطنين الكوريين والشركات الكورية هناك في ظل تنفيذ نظام للطوارئ على مدار ساعة.