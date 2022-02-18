البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 1,25%

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قررت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم تجميد سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 1,25%.جاء ذلك بعد أن كان البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر نوفمبر الماضي، وبنفس المقدار في يناير.ويقول الخبراء إن السبب في قرار تجميد سعر الفائدة يرجع في الأغلب للأوضاع المتهدورة بسبب وباء كورونا، مع الأخذ في الحسبان العبء الناتج عن رفع السعر ثلاث مرات متتالية من قبل.وجاء قرار تجميد سعر الفائدة على الرغم من النمو الكبير في أسعار المستهلك، من 2% إلى 3.1%، وهي المرة الأولى التي تزيد فيها أسعار المستهلك لأعلى من 3% منذ 10 سنوات.كما أشار الخبراء أيضا إلى القلق المتزايد من طول أمد ارتفاع أسعار المستهلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا.وبالإضافة إلى ذلك، توجد إمكانية كبيرة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الشهر القادم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الكوري إلى رفع سعر الفائدة أيضا في اجتماعه القادم في أبريل.ومن ناحية أخرى، توقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 3% اعتمادا على نمو الصادرات وتعافي الاستهلاك المحلي.