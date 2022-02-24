الرئيس مون يعرب عن أسفه إزاء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ويعلن عن نية الانضمام إلى العقوبات الدولية

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن سيول ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.ووفقا لكبير المساعدين الرئاسيين للاتصالات العامة "بارك سو هيون"، أدلى "مون" بهذا التصريح اليوم الخميس بعد أن أطلعه مستشار الأمن القومي "سوه هون" على الأوضاع في أوكرانيا.وأعرب الرئيس عن أسفه إزاء الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، على الرغم من التحذيرات المستمرة والجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي، قائلا إن أي استخدام للقوة يمكن أن يتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء لا يمكن تبريره. وأكد أنه يجب ضمان سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.وقال "مون" إن النزاعات بين الدول يجب حلها من خلال الحوار أو المفاوضات وليس الحروب. وأضاف أن كوريا الجنوبية بوصفها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي ستنضم إلى الجهود العالمية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.كما أصدر تعليماته للمسؤولين ببذل قصارى جهدهم لتأمين سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا، وتقليل تأثير الصراع الروسي الأوكراني على الشركات الكورية الجنوبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن بدء "عملية عسكرية خاصة" في شرق أوكرانيا، فيما يمكن أن يكونبداية حرب في أوروبا بسبب معارضة روسيا لتوسع حلف الناتو.