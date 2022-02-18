رئيس الوزراء يشدد على الجهود الاستباقية قبل حقبة وباء كورونا المستوطن

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قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" أمس الخميس إن الحكومة ستتخذ إجراءات استباقية للمساعدة في سرعة التغلب على الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.وأدلى "كيم" بهذا التصريح أمس الخميس في اجتماع للخبراء لمناقشة الاستجابة للسلالة المتحورة "أوميكرون"، قائلا إن كوريا الجنوبية تقترب من عصر التعايش مع فيروس كورونا باعتباره وباء مستوطنا.وشدد "كيم" على الحاجة إلى المضي قدما حتى يتمكن الشعب من استئناف حياته الطبيعية، قائلا إن المناقشات المتعلقة بذلك التحول تجري بالفعل على قدم وساق في البلدان الأخرى.وأضاف أنه على الرغم من أن متوسط الحصيلة اليومية قفز بمقدار 17 ضعفا مقارنة بما كان عليه في نهاية العام الماضي، فإن الحالات الحرجة مستقرة إلى حد كبير، كما أن معدل انشغال وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة ظل في مستوى يقل عن 40% على مستوى البلاد.وأرجع رئيس الوزراء النسبة الحالية القابلة للإدارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل مسبق، مثل تطبيق اختبارات المستضد السريعة واعتماد أنظمة العلاج في العيادات للحالات الخفيفة. وتعهد "كيم" ببذل جهود استباقية أخرى لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.