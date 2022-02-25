البنك المركزي الكوري يلمح إلى احتمال رفع سعر الفائدة مجددا

Photo : YONHAP News

ألمح محافظ البنك الكوري المركزي "لي جو يول" إلى أن مجلس السياسات النقدية قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال الأشهر القادمة.جاء ذلك في اجتماع عبر الإنترنت مع الصحفيين أمس الخميس، حيث قال "لي" إن اتخاذ القرار بزيادة أخرى في سعر الفائدة القياسي لتصبح 1.5% لن يعتبر مفرطا.وأدلى "لي" بهذه التصريحات بعد أن جمد البنك المركزي سعر الفائدة عند 1.25% في وقت سابق من يوم أمس، بعد شهر من رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، وسط تزايد الضغوط التضخمية وديون الأسر.وأوضح أن القرار الأخير لمجلس السياسات النقدية في البنك المركزي يعكس الحاجة إلى إبطاء التعديلات المتتالية لأسعار الفائدة، ومراقبة سياسات الدول الأخرى والتغيرات في المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.وقد رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات في فترة الستة أشهر منذ أغسطس الماضي، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية.ومع ذلك، شدد "لي" على أن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة تعديل الأسعار تحسبا لاستمرار الضغوط التضخمية وتزايد مخاطر اختلال التوازن المالي. وأشار إلى أنه قد يكون من الممكن رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر، معتبرا أن التوقعات في السوق بأن السعر سيرتفع إلى 2%، هي توقعات "معقولة".