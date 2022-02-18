متوسط أسعار الوحدات السكنية ينخفض للمرة الأولى خلال 29 شهرا

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انخفض متوسط أسعار الوحدات السكنية في كوريا لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ونصف.ووفقا لمجلس العقارات الكوري أمس الخميس، انخفض متوسط سعر الوحدات السكنية على مستوى البلاد بنسبة 0.01% هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض منذ الأسبوع الثاني من سبتمبر في عام 2019.وانخفض متوسط سعر الوحدات السكنية في سيول بمقدار 0.02% للأسبوع الثاني على التوالي، في حين انخفضت الأسعار في مقاطعة "كيونغ كي" وإنتشون بنسبة 0.03% و0.02% على التوالي. وشهدت جميع الأحياء الخمس والعشرين في العاصمة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الثرية في "كانغ نام"، انخفاضا في الأسعار أيضا.أما بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق خارج العاصمة، فقد ظل متوسط أسعارها دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي، ليتوقف عن الارتفاع المستمر منذ 21 شهرا.وقد تقلصت الأسعار إلى حد كبير بسبب القيود الصارمة على قروض الرهن العقاري، وسلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الرئيسية، بالإضافة إلى موقف الانتظار والترقب من قبل بعض المشترين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية.