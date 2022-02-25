عقد ثاني مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بواسطة لجنة الانتخابات

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من المنتظر أن يشارك المرشحون الرئاسيون الأربعة اليوم الجمعة في ثاني مناظرة تلفزيونية تستضيفها اللجنة الوطنية للانتخابات.وسوف يشارك في المناظرة كل من "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، و"شيم سانغ جونغ" المرشحة عن حزب العدالة المعارض الصغير، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير.وسوف تبدأ المناظرة التلفزيونية في الساعة 8 مساء على قناة "إس بي إس".وتعد هذه هي المناظرة التليفزيونية الثانية بين المرشحين الأربعة منذ انطلاق فترة الحملات الانتخابية الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، والرابعة العامة بينهم حتى الآن قبل انتخابات 9 مارس الرئاسية.وسوف يتناظر المرشحون حول إصلاحات هيكل السلطة في البلاد، بالإضافة إلى السياسات الدبلوماسية والأمنية. ومن المتوقع أن يشتبك المرشحون بشأن مجموعة من الإصلاحات السياسية التي اقترحها الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الخميس، بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.وسوف يتم عقد المناظرة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء، وسوف تركز على القضايا الاجتماعية.