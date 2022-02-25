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الدولية

مسؤول عسكري أمريكي يقول إن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية

Write: 2022-02-25 10:28:11

مسؤول عسكري أمريكي يقول إن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية

Photo : YONHAP News

نقلت وكالة "رويترز" وشبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى قوله إن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية "كييف".
وأوضح المسؤول أن روسيا أطلقت أكثر من 160 صاروخا، معظمها من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لكنها أطلقت أيضا صواريخ متوسطة المدى وصواريخ كروز.
وأضاف أنه من المستحيل تأكيد التقارير الإعلامية التي تفيد بأن روسيا قد سيطرت على موقع محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن حوالي 220 أوكرانيا قتلوا أو جرحوا في اليوم الأول من الغزو الروسي، بينما صرح وزير الصحة الأوكراني "فيكتور لياشكو" بأن 57 أوكرانيا قتلوا أمس الخميس، وأصيب 169 آخرون.
وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 83 منشأة عسكرية في أوكرانيا بعد الضربات، لكنها لم تهاجم المدن أو المنشآت غير القتالية داخل القواعد العسكرية من أجل منع وقوع إصابات.
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