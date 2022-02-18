فرقة بي تي إس تفوز بجائزة أفضل فنان تسجيل عالمي للعام الثاني

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أعلن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية أمس الخميس أن فرقة "بي تي إس" فازت بجائزة أفضل فنان تسجيل عالمي للعام الثاني على التوالي.ويقوم الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية باختيار الفنانين العالميين ومنحهم جوائز منذ عام 2013.وكانت "بي تي إس" قد حصلت على جائزة أفضل فنان تسجيل عالمي في العام الماضي، لتكون أول فنان آسيوي يفوز بهذه الجائزة.وقد تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد هوت 100" لعشرة أسابيع في العام الماضي بأغنيتها "باتر"، كما تصدرت أغنيتا الفرقة "بيرمشن تو دانس" و"ماي يونفيرس" القائمة.واستطاعت الفرقة أيضا تصدر قائمة "أوريكون" اليابانية في نهاية العام الماضي بألبومها الياباني.واحتلت فرقة "سفنتين" الكورية الأخرى المرتبة التاسعة في قائمة الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية لأفضل الفنانين العالميين.