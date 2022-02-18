كوريا الجنوبية تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أسفه لهحوم روسيا على أوكرانيا، مشددا على أن استخدام القوة لا يمكن تبريره.وأعلن الرئيس "مون" انضمام كوريا الجنوبية الانضمام إلى العقوبات الدولية المفروضة ضد روسيا.جاء ذلك بعد استماعه لتقرير حول تطورات الوضع في أوكرانيا، حيث قال إن استخدام القوة الذي يسفر عن ضحايا في الأرواح لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف.ومن ناحية أخرى، أكد "بارك سو هيون" المساعد الرئاسي للاتصالات العامة على أنه يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا وأراضيها واستقلالها، كما أن أي نزاع بين الدول يجب حله بالحوار والمفاوضات وليس بالحرب.وفي حالة انطلاق العقوبات الدولية التي تتمثل في فرض قيود على الصادرات لروسيا، من المتوقع أن تتأثر الصادرات الكورية من أشباه الموصلات والسيارات والأدوات الإلكترونية إلى روسيا.وقد قررت الحكومة الكورية عدم فرض عقوبات أحادية على روسيا، مثل حظر السفر والعقوبات المالية والمصرفية.وعقد مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لمناقشة الأوضاع المتعلقة بأزمة أوكرانيا.