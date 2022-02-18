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الاقتصادية

توقعات بتأثيرات سلبية للعقوبات الأمريكية الشاملة ضد روسيا على الصادرات الكورية

Write: 2022-02-25 12:19:21Update: 2022-02-25 12:22:33

توقعات بتأثيرات سلبية للعقوبات الأمريكية الشاملة ضد روسيا على الصادرات الكورية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتعرض الشركات الكورية لتأثير سلبي مباشر من العقوبات الشاملة التي كشفت عنها الولايات المتحدة ضد روسيا أمس الخميس، بما في ذلك حظر تصدير المنتجات ذات التكنولوجيا العالية.
ومن بين أكثر المنتجات الكورية تأثرا بالعقوبات الأمريكية، أشباه الموصلات والسيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية وأجهزة التلفزيون.
وتشمل العقوبات الأمريكية في المجال التكنولوجي حظر تصدير أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات وأمن المعلومات وأجهزة الليزر والاستشعار.
وسوف تتعرض الشركات الكورية لإنتاج أشباه الموصلات، مثل "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، لتأثيرات مباشرة لأن أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع الأدوات الإلكترونية يتم إنتاجها باستخدام البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.
وبلغ حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية إلى روسيا 74 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 0.06% من إجمالي صادرات كوريا من أشباه الموصلات.
ومن المتوقع أن تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات الهواتف الذكية الكورية التي يتم إنتاجها باستخدام معالج تطبيقات هواتف الموبايل بتقنية تصميم أشباه الموصلات الأمريكية.
وقد بلغت حصة هواتف سام سونغ من إجمالي حجم سوق الهواتف الذكية في روسيا حوالي 30% في العام الماضي.
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