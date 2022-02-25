انتخاب كوريا الجنوبية لرئاسة لجنة الاتفاقيات التجارية بمنظمة التجارة العالمية

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تم انتخاب سفير كوريا الجنوبية في جنيف "لي تيه هو" رئيسا للجنة الاتفاقيات التجارية الإقليمية بمنظمة التجارة العالمية.وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن "لي"، الذي يشغل حاليا منصب الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، قد تم انتخابه لهذا المنصب خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية أمس الخميس.وسوف يعمل "لي" رئيسا للجنة لمدة عام واحد.وقد أنشأت منظمة التجارة العالمية لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية لإدارة الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بشفافية ومنهجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.وأعربت وزارة الخارجية الكورية عن أملها في أن تدعم خبرةُ كوريا في تبني وتنفيذ العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، جهودَ المنظمة العالمية لتحقيق التوازن بين الاتفاقيات الإقليمية والأنظمة المعيارية متعددة الأطراف.