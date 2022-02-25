بقاء موظفي السفارة الكورية في أوكرانيا لدعم إجلاء الكوريين من هناك

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قررت كوريا الجنوبية عدم إجلاء موظفي سفارتها من أوكرانيا، حيث سيتم توجيههم لدعم إجلاء حوالي 60 مواطنا كوريا يقيمون هناك.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين أمس الخميس إن حوالي 20 موظفا بالسفارة، من بينهم السفير، سيبقون في "كييف" لضمان الإجلاء الآمن لـ64 مواطنا كوريا متبقين في أوكرانيا.وقال مسؤول آخر إن السفارة ستستمر في العمل حتى بعد الإجلاء الكامل لجميع المواطنين الكوريين.وأضاف أن سحب الموظفين من السفارة سيتم تعديله وتنفيذه حسب الأوضاع المحلية.وقد أعرب 36 من الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا عن نيتهم المغادرة، بينما قال 28 منهم إنهم يرغبون في البقاء.وسوف يقوم الموظفون غير الأساسيين في السفارة بمرافقة الـ36 كوريّا الراغبين في المغادرة.