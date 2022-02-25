فريدوم هاوس تقول إن كوريا الشمالية واحدة من أكثر دول العالم غير الحرة

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صنفت إحدى جمعيات حقوق الإنسان الأمريكية كوريا الشمالية مجددا على أنها دولة "غير حرة"، في تقريرها الأخير الصادر بعنوان "الحرية في العالم لعام 2022".ومنحت منظمة "فريدوم هاوس" كوريا الشمالية رصيدا بلغ 3 نقاط من مجموع 100 نقطة في تقريرها الأخير الصادر اليوم الجمعة.وفي التقرير السنوي حول حقوق المواطنين السياسية والحريات المدنية في 210 دول وأقاليم من جميع أنحاء العالم، حصلت كوريا الشمالية على صفر في الحقوق السياسية وثلاث نقاط في الحريات المدنية.وقال أحد الباحثين في المنظمة لراديو "آسيا الحرة" إن كوريا الشمالية فرضت قيودا على حركة مواطنين ولم تتعامل بشفافية مع أوضاع جائحة كورونا خلال العامين الماضيين. وقدر الباحث أن وضع الحرية في كوريا الشمالية قد تدهور بسبب الجائحة.وكانت الدول الأخرى التي سجلت درجات أقل من كوريا الشمالية في تقرير الحرية هي تركمانستان وجنوب السودان وسوريا.يُذكر أن "فريدوم هاوس" تنشر تقرير الحرية في العالم منذ عام 1973، وقد ظلت كوريا الشمالية في أقل المستويات في ذلك التقرير سنويا.