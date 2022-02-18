سيول وواشنطن تشددان على ضرورة التعاون الدولي في التعامل مع الوضع في أوكرانيا

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الهجوم العسكري الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا، وشددتا على ضرورة التعاون الدولي في التعامل مع الوضع في أوكرانيا.جاء ذلك في محادثات هاتفية جرت اليوم الجمعة بين نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" ونظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول القضايا التي تهم المصالح المشتركة، بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا.وحث المسؤولان روسيا على التوقف الفوري عن هجومها على أوكرانيا، مؤكديْن عزم بلديهما دعم الحفاظ على سيادة أوكرانيا وأراضيها واستقلالها.وفي أثناء المحادثات الهاتفية، قال نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" إن كوريا الجنوبية ستشارك بنشاط في الجهود الدولية المبذولة لحل أزمة أوكرانيا بالوسائل السلمية، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية، بصفتها دولة عضوة مسؤولة في المجتمع الدولي.ومن جانبها، أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكية "شيرمان" عن تقديرها للحكومة الكورية لتعاونها مع المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الحالي في أوكرانيا.وشددت "شيرمان" على أن الحرب التي خطط لها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" هي هجوم غير ضروري يستهدف أوكرانيا والسلام والأمن العالميين.