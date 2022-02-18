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الاقتصادية

الحكومة الكورية تخطط لتقديم مساعدات للشركات الخاسرة بسبب أزمة أوكرانيا

Write: 2022-02-25 13:51:35Update: 2022-02-25 14:50:47

الحكومة الكورية تخطط لتقديم مساعدات للشركات الخاسرة بسبب أزمة أوكرانيا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تقديم مساعدات للشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا.
جاء هذا القرار في اجتماع عقده اليوم الجمعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي" للوزراء المعنيين لمناقشة تأثيرات أزمة أوكرانيا المحتملة على الاقتصاد الكوري.
واتفق الوزراء المشاركون على عقد اجتماع لفريق عمل طارئ حكومي كل يوم ليتم من خلاله مراجعة التطورات المتعلقة بالأزمة، وانضمام كوريا للعقوبات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك فرض قيود على تصدير المنتجات ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا.
كما اتفقوا على تقديم مساعدات مالية ومصرفية تبلغ قيمتها تريليوني وون للشركات الكورية التي ستتعرض لخسائر مادية بسبب أزمة أوكرانيا.
وتوقع المشاركون أن تكون تأثيرات الأزمة المباشرة على المدى القصير على الاقتصاد الكوري محدودة.
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