كوريا الجنوبية تسعى لإجلاء 64 من رعاياها الذين لا يزالوا في أوكرانيا

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بعد انطلاق الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، بدأت الحكومة الكورية في تقديم الدعم لإجلاء الرعايا الكوريين الذين لا يزالون هناك.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن بعض الكوريين الذين أعربوا عن نيتهم مغادرة أوكرانيا يتوجهون الآن إلى مدينة "لافيف" في غرب البلاد باستخدام سياراتهم الشخصية، ليغادروا من هناك إلى بولندا.وأفادت التقارير بأن ظروف الإخلاء من أوكرانيا بالطرق البرية لم تعد مواتية بسبب تدفق عدد كبير من مركبات الإخلاء للشوارع في نفس الوقت.ويبلغ عدد الكوريين الموجودين هناك حاليا 64، وأعرب 28 منهم عن رغبتهم في البقاء، بينما يجرى السفير الكوري لدى أوكرانيا مكالمات هاتفية معهم لإقناعهم بالمغادرة.ومن المتوقع أن يغادر بعض موظفي السفارة الكورية من أوكرانيا، فيما سيتبقى البعض الآخر لدعم الكوريين الذين اختاروا البقاء هناك.