كوريا والولايات المتحدة تتفقان على التعاون بشأن الإفراج عن احتياطيات النفط

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اتفق وزيرا الطاقة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التعاون بنشاط بشأن الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية بين البلدين الحليفين، وذلك في مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصل وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "مون سونغ أوك" ووزيرة الطاقة الأمريكية" جينيفر غرانهولم" إلى هذا الاتفاق في اجتماع عبر الفيديو مساء أول من أمس السبت.كما اتفق الجانبان على أن الغزو الروسي يجب ألا يكون له تأثير سلبي على سوق الطاقة العالمية، وناقشا إجراءات الاستجابة المحتملة للموقف.وضمن تلك الإجراءات، اتفق "مون" وغرانهولم" على التعاون بنشاط في تحرير احتياطيات الخام بين البلدين الحليفين وأعضاء وكالة الطاقة الدولية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.كما اتفق الجانبان على التعاون الوثيق لتنسيق توقيت وحجم الإفراج عن النفط بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية من أجل تعظيم تأثير عملية الإفراج عن الاحتياطي النفطي.