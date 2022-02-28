عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الرئاسية يقارب 44,4 مليون

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تم إحصاء عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الكورية في مارس القادم بما يزيد عن 44 مليون شخص.وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأحد أن عدد الأشخاص المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 9 مارس يقدر بحوالي 44 مليونا و390 ألفا، بمن في ذلك حوالي 226 ألف ناخب في الخارج. ويمثل الرقم زيادة بحوالي 400 ألف مقارنة بالانتخابات العامة التي أجريت في عام 2020.وكان من بينهم 8 ملايين و620 ألفا في الخمسينيات من العمر، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من بين الشرائح العمرية للناخبين المحليين المؤهلين، بنسبة 10,5%، يليهم من هم في الأربعينيات والستينيات والثلاثينيات من العمر.واتضح أيضا أن عدد الناخبات يفوق عدد نظرائهن من الرجال من الناخبين المحليين، حيث بلغ عدد الناخبات 22,2 مليون، بينما بلغ عدد الناخبين الرجال 21,89 مليون.ومن ناحية أخرى، من المقرر إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية يومي 4 و5 مارس.