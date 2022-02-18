يون يقول إن معسكر آن أخطره بانهيار محادثات دمج الترشح

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صرح "يون صوك يول" المرشح الرئاسي عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، بأنه تم إخطاره بانهيار محادثات دمج الترشح في الانتخابات مع "آن تشول سو" مرشح حزب "الشعب".وأوضح "يون" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد أنه تم إخطاره بالانهيار النهائي لمحادثات الاندماج، من قبل معسكر "آن تشول سو" الانتخابي، في الساعة 9 من صباح أمس الأحد.وأضاف "يون" أنه بذل قصارى جهده بصدق لتحقيق الترشح الموحد مع "آن"، مشيرا إلى أن نائبيْ المرشحين أجريا مفاوضات جادة، كما أجريا جولتين من المحادثات أول من أمس السبت، لكن تم إخطاره بالانهيار النهائي للاندماج يوم الأحد.ومع ذلك، قال "يون" إنه لا يزال ينتظر ردا إيجابيا من "آن"، معربا عن استعداده للالتقاء به من أجل إجراء محادثات في هذا الشأن.