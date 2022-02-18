الحكومة الكورية تعلق مؤقتا تطبيق نظام تصريح اللقاح على المطاعم والمقاهي

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قررت الحكومة الكورية تعليق تطبيق نظام تصريح اللقاح بشكل مؤقت على جميع المرافق متعددة الاستخدامات بدءا من الغد الثلاثاء.وقال وزير الإدارة العامة والأمن "جون هيه تشول" اليوم الاثنين إن الحكومة ستعلق نظام تصريح اللقاح الذي يتم تطبيقه على 11 نوعا من المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، اعتبارا من الغد الثلاثاء وبشكل مؤقت.وأشار إلى أن نظام تصريح اللقاح قد تم تطبيقه من أجل دعم عودة متلقي اللقاحات إلى حياتهم الطبيعية، وحماية صحة غير المطعمين.وأضاف الوزير "جون" أنه تم اتخاذ القرار بتعليق نتظام تصريح اللقاح مراعاة لنظام الحجر الصحي المعدل والمخاوف بشأن عدالة تطبيق النظام على مختلف الفئات العمرية والمناطق.وأوضح أن تعليق نظام تصريح اللقاح سيسمح لمراكز الصحة العامة بالتركيز بشكل أكثر على إدارة مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة.كما أشار إلى أنه سيتم إيفاد حوالي 3 آلاف مسؤول حكومي إلى 258 مركزا للصحة العامة في جميع أنحاء البلاد في غضون هذا الأسبوع لتقديم الدعم في مكافحة المتحور "أوميكرون".