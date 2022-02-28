كوريا الشمالية تقول إنها أجرت اختبارا مهما لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع

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قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها أجرت "تجربة مهمة لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع" في اليوم السابق.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع أجريا الاختبار يوم الأحد. وأضاف التقرير أن الاختبار ساعد في تأكيد دقة عمل نظام التصوير عالي الدقة ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في الموقف "من خلال إجراء تصوير رأسي ومائل لمنطقة معينة على الأرض باستخدام كاميرات يتم تحميلها على قمر الاستطلاع".كما أكد التقرير على أن الاختبار له أهمية كبيرة في تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع. وقد نشرت وسائل الإعلام الحكومية أيضا صورا تظهر شبه الجزيرة الكورية كما تُرى من الفضاء.ويعد تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري من بين أهداف الدفاع الوطني الرئيسية التي قدمتها كوريا الشمالية خلال الاجتماع الرئيسي لحزبها الحاكم في يناير الماضي.