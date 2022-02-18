قادة الجيش الكوري الجنوبي يناقشون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي وأزمة أوكرانيا

عقدت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية اجتماعا لقادة الجيش الرئيسيين لمناقشة القضايا المتلعقة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، والتطورات الأخيرة لأزمة أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع إن وزير الدفاع "صوه أوك" عقد اجتماعا لقادة الجيش الرئيسيين اليوم الاثنين، حيث تمت مناقشة أزمة أوكرانيا وإطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.وقال الوزير "صوه" خلال الاجتماع إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الأمنية الدولية تواجه تحديات صارمة، معتبرا أن كوريا الشمالية تستهدف من وراء إطلاقها الصاروخي جذب اهتمام المجتمع الدولي لها في وقت حساس تتصاعد فيه أزمة أوكرانيا.وشدد الوزير "صوه" على ضرورة الاستعداد لاحتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ إضافية.وفيما يخص أزمة أوكرانيا، دعا وزير الدفاع الكوري قادة الجيش المشاركين إلى وضع الجيش على أهبة الاستعداد لدعم إجلاء الرعايا الكوريين من أوكرانيا.