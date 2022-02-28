بوتين يضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية بأن تكون في حالة تأهب، بعد أن فرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال بوتين في بيان تلفزيوني يوم أمس الأحد إنه أمر وزير دفاعه ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع قوات الردع النووي في "نظام خاص للخدمة القتالية". وتشير قوى الردع النووي إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية والوحدات الأخرى التي تسيطر على الأسلحة النووية الروسية مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأصدر بوتين الأمر ردا على ما أسماه بـ"التصريحات العدوانية" من قبل قوى حلف الناتو القيادية. وادعى أن الدول الغربية لا تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلاده في المجال الاقتصادي، لكن كبار المسؤولين من أعضاء الناتو البارزين أدلوا بتصريحات عدوانية فيما يتعلق بروسيا.وقد تم إصدار هذه الأوامر في الوقت الذي قالت فيه الدول الغربية إنها ستفرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيودا على الصادرات ضد روسيا، بما في ذلك استبعاد البنوك الروسية من نظام الدفع العالمي الرئيسي "سويفت".