استطلاع للكي بي إس يشير إلى تعادل لي ويون بنسبة 39,8%

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قبل حوالي عشرة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، أظهر استطلاع جديد للرأي أن "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، في حالة تعادل.وقد سأل الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" في الفترة من الخميس إلى السبت، ألفيْن من المواطنين الكوريين البالغين عن المرشح الذي سيصوتون له إذا أجريت الانتخابات في اليوم التالي. وفي ذلك السباق الافتراضي، حصل كل من "لي و"يون" على 39,8%، بينما حصلت "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة التقدمي 3,1%، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير على 8,2%.وقد أعرب 53% من المشاركين عن رغبتهم في نقل السلطة.وبالنسبة للإدارة الحالية، فقد بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" 46,7%، بينما كانت تقييمات تأييد الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي متساوية عند 36,9%. يذكر أن هذا الاستطلاع الذي أجرته شركة "هان كوك ريسيرش" يبلغ مستوى الثقة فيه 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2%. ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع كي بي إس، على هذا الرابط:https://news.kbs.co.kr/datafile/2022/02/20220227_KHTjsW.pdf