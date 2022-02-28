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السياسية

مباحثات بين سيول وواشنطن حول الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Write: 2022-02-28 10:57:10

مباحثات بين سيول وواشنطن حول الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أجرى كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية لمناقشة أحدث إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية.
ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث "نوه كيو دوك" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم"، يوم أمس الأحد.
وجاءت هذه المحادثات بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة 7:52 من صباح الأحد.
وقد شارك المبعوثان النوويان تقييماتهم لتحركات كوريا الشمالية وأعربا عن "القلق والأسف العميق".
وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضا على أن البلدين الحليفين سيحافظان على موقف دفاعي موحد وسيواصلان الجهود الدبلوماسية لإشراك كوريا الشمالية في الحوار.

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