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الدولية

الولايات المتحدة تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي وتدعو للحوار

Write: 2022-02-28 10:58:40

الولايات المتحدة تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي وتدعو للحوار

Photo : YONHAP News

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أحدث إطلاق صاروخي بواسطة كوريا الشمالية وحثتها على الانخراط في الحوار.
وأصدر متحدث باسم الوزارة هذا الموقف أمس الأحد ردا على استفسار من وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت سابق من يوم أمس.
وقال المتحدث الأمريكي إن ذلك الإطلاق، مثله مثل عمليات الإطلاق الأخرى في وقت سابق من هذا العام، يعد انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ على جيران كوريا الشمالية والمنطقة بأكملها. وأكد المتحدث مجددا أن واشنطن تقف إلى جانب المجتمع الدولي لدعوة بيونغ يانغ للالتزام بقرارات مجلس الأمن، والامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والانخراط في حوار مستمر وموضوعي.
وأعاد المتحدث التأكيد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.



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