كوريا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الانضمام إلى العقوبات على روسيا

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ستجري الحكومة الكورية الجنوبية محادثات مع الولايات المتحدة مطلع الشهر القادم لمناقشة الانضمام إلى عقوبات واشنطن ضد موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية يوم أمس الأحد إنها اتخذت هذا القرار في اجتماع لفريق العمل التابع لها بشأن الحرب في أوكرانيا في وقت سابق من اليوم. وسوف تتناول المشاورات مع الولايات المتحدة العملية التفصيلية للانضمام إلى العقوبات وضوابط التصدير ضد روسيا.كما قررت الوزارة إطلاع المصدرين المحليين والمنظمات الأخرى ذات الصلة على قيود التصدير لتقليل أي تداعيات من الإجراءات على الشركات الكورية الجنوبية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن عقوبات شاملة ضد روسيا بموجب قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة الموسعة، والتي تتطلب من الشركات التي تصنع عناصر تقنية في الخارج ببرامج أو معدات أمريكية، أن تسعى للحصول على ترخيص من الولايات المتحدة قبل الشحن إلى روسيا.ومن المحتمل أن يؤثر هذا على المصدرين والمصنعين الكوريين الجنوبيين لأشباه الموصلات والسيارات والإلكترونيات إلى حد ما.