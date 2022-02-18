كوريا الجنوبية الخامسة عالميا في إنتاج السيارات

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تبين أن حجم إنتاج السيارات لكوريا الجنوبية بلغ حوالي 3 ملايين و460 ألف وحدة في العام الماضي، بانخفاض قليل مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لصناعة السيارات اليوم الاثنين، بلغ حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 3 ملايين و462 ألفا و299 وحدة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بالعام الأسبق.بهذا استطاعت كوريا الجنوبية الحفاظ على تصنيفها في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم إنتاج السيارات من خلال الجهود المبذولة لإدارة المخزون وضمان الحصول على أشباه الموصلات، رغم معاناة العالم من مخاطر سلاسل التوريد في أشباه الموصلات.وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بـ 26 مليونا و82 ألف وحدة ، وتلتها كل من الولايات المتحدة واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا والمكسيك والبرازيل وإسبانيا وتايلاند.وبلغ إجمالي حجم إنتاج السيارات عالميا 79 مليونا و780 ألف سيارة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالعام الأسبق.