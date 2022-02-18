انخفاض إصابات كورونا في كوريا وزيادة عدد الحالات الحرجة والوفيات

Photo : YONHAP News

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى أقل من 140 ألفا بعد أن كان قد تجاوز 160 ألفا لثلاثة أيام متتالية، فيما سجل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس رقما قياسيا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 139 ألفا و626 حالة، منها 160 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كان هناك 27 ألفا و973 حالة في سيول، و37 ألفا و258 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و10 آلاف و741 حالة في مدينة إنتشون، و12 ألفا و617 حالة في مدينة بوسان.وأشارت الوكالة إلى أن عدد المرضى ذوي الأعراض الحرجة وعدد الوفيات شهدا زيادة، حيث بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 715، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 8 آلاف و58 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون علاجا في منازلهم 797 ألفا و354 شخصا.