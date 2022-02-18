كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ أمس الأحد كانت لتطوير نظام أقمار اصطناعية للاستطلاع.وأضاف التقرير أنه تم في أثناء تحليق الصاروخ تجربة تصوير رأسي ومن زوايا، لمناطق معينة باستخدام أجهزة تصوير سيتم تثبيتها على أقمار اصطناعية للاستطلاع.وأشارت إلى أن التجربة التي أجرتها هيئة تطوير الفضاء الجوي الوطنية ومعهد علوم الدفاع تأكدت من الخصائص ودقة العمل لنظام التصوير ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم بالوضعية، مما يدل على أن تجربة التصوير تمت من خلال كاميرات كان يحملها الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس الأحد.وكشفت كوريا الشمالية عن صورة لمنطقة شبه الجزيرة الكورية تم التقاطها من الفضاء.وكان تشغيل أقمار اصطناعية للاستطلاع واحدا من أهداف استراتيجية التطوير الدفاعي التي طرحتها كوريا الشمالية في مؤتمر حزبها الحاكم في شهر يناير من العام الماضي.ويعد تطوير القمر الصناعي للاستطلاع الذي يتطلب إطلاق الصاروخ البعيد المدى، فرصة لاختبار إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات لإن تقنية الصاروخ بعيد المدى متطابقة مع تقنية الصاروخ الباليستي العابر للقارات.