الزعيم الكوري الشمالي يطالب مسؤوليه بالإخلاص للشعب

Photo : YONHAP News

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" أكد لأمناء الحزب الحاكم المسؤولين عن التنظيم الأساسي للحزب، على ضرورة الإخلاص للشعب والسعي لتعليمهم أيديولوجيا.جاء ذلك في الحفل الختامي للمؤتمر الثاني لأمانة حزب العمال الحاكم الذي عُقد في بيونغ يانغ أمس الاثنين، حيث أورد "كيم"، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب، في كلمته الختامية بعنوان "لنصبح عمالا سياسيين حقيقيين في الحزب"، المهام التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة.ومن بين تلك المهام التي طرحها "كيم" في كلمته: ضرورة التزام مسؤولي الحزب بالموقف الأساسي المتمثل في بذل أقصى الجهود لتسهيل معيشة الشعب، وبذل كل التضحيات لتحقيق ذلك.كما طلب منهم تعزيز تعليم الأفكار الإيديولوجية لكبار المسؤولين والأعضاء في الحزب والمواطنين، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى تعزيز رفاهية الشعب بشكل كامل.ويذكر أنه تم تنظيم هذا الاجتماع في بيونغ يانغ على مدار 3 أيام، بدءا من يوم السبت الماضي.