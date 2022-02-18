استمرار الحملات الانتخابية لمرشحي المعسكرين الحاكم والمعارض

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استمرت الحملات الانتخابية الرئاسية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، مع تبقي حوالي أسبوع على إجراء الانتخابات.وفي هذا السياق، ركز مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" حملاته الانتخابية في منطقة "ميونغ دونغ" وسط العاصمة سيول، بينما أجرى مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" حملاته في منطقة "شين تشون" في غرب سيول التي يقع فيها عدد من الجامعات.ونظرا لأن اليوم يصادف ذكرى حركة الأول من مارس للاستقلال، فمن المقرر أن ينظم المرشح "لي" حملة انتخابية كبيرة تحت شعار "التحول الكبير لجمهورية كوريا بناء على روح حركة الأول من مارس"، وسوف يلقي فيها الرئيس السابق لهيئة التراث الثقافي "يو هونغ جون" كلمة لدعمه.وكان "لي" قد عقد صباح اليوم حوارا مع عدد من رجال الأعمال الأجانب المنتمين إلى غرف التجارة والصناعة الأجنبية لدى كوريا، ألقى فيه كلمة أساسية بعنوان "كوريا الدولة المريحة للاستثمار".أما مرشح الحزب المعارض الكبير "يون" فمن المقرر أن يركز حملاته الانتخابية أمام جامعة "يون سيه" في سيول حيث يلقي فيها كلمة بعنوان "تحيا جمهورية كوريا".وكان "يون" قد زار صباح اليوم المجمع الوطني لمقابر المناضلين الكوريين في سيول ثم ألقى كلمة بعنوان "نموت لخدمة العدالة ونحيا لخدمة الحق"، أمام مستشفى "جونغ آنغ" في سيول.ومن ناحية أخرى، ستتوجه مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم صانغ جونغ" إلى سوق "كوم تشون" في مدينة "باجو" بمقاطعة كيونغ كي من أجل الحث على تأييدها، ثم تزور ساحة محطة "هوا جونغ" لمترو الإنفاق في مدينة "كويانغ "، وهي دائرتها الانتخابية، من أجل تنظيم حملات انتخابية بشكل مكثف.ومن جانبه، حضر مرشح حزب الشعب "آن تشول صو" مراسم ذكرى حركة الاستقلال الكورية التي أقيمت في مركز تاريخ الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا، وسوف يزور مستشفى جامعة سيول لتقديم العزاء لأسرة وزير الثقافة السابق الراحل "لي او ريونغ".