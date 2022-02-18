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السياسية

الحكومة الكورية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

Write: 2022-03-01 14:34:27Update: 2022-03-01 14:39:25

الحكومة الكورية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي.
وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس بأن الحكومة قررت منح مساعدات إنسانية لحكومة أوكرانيا من أجل دعم اللاجئين.
وأوضحت الوزارة أن تقديم المساعدات سيجري بوتيرة سريعة بعد إجراء مناقشات مع حكومة أوكرانيا وحكومات الدول المجاورة لها والمنظمات الدولية.
وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 4 ملايين من المواطنين الأوكرانيين قد فروا بسبب الحرب إلى الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.
وأعربت الحكومة الكورية عن أملها في أن تكون تلك المساعدات مفيدة للشعب الأوكراني، وأكدت أنها ستواصل العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية.
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