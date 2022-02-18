الحكومة الكورية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي.وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس بأن الحكومة قررت منح مساعدات إنسانية لحكومة أوكرانيا من أجل دعم اللاجئين.وأوضحت الوزارة أن تقديم المساعدات سيجري بوتيرة سريعة بعد إجراء مناقشات مع حكومة أوكرانيا وحكومات الدول المجاورة لها والمنظمات الدولية.وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 4 ملايين من المواطنين الأوكرانيين قد فروا بسبب الحرب إلى الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.وأعربت الحكومة الكورية عن أملها في أن تكون تلك المساعدات مفيدة للشعب الأوكراني، وأكدت أنها ستواصل العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية.