الرئيس الكوري يدعو اليابان للتواضع أمام التاريخ في ذكرى حركة الاستقلال

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أقيمت اليوم مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى رقم 103 لحركة الأول من مارس للاستقلال الكوري، في المركز التذكاري للحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا.وقال الرئيس "مون جيه إين" في كلمة ألقاها لهذه المناسبة إنه يتطلع إلى أن تأخذ اليابان زمام المبادرة كدولة متقدمة للنظر بشكل مباشر للتاريخ والتواضع أمامه.وأشار إلى أن الثوار الكوريين قد اقترحوا على اليابان في إعلان حركة الأول من مارس للاستقلال، العمل بشكل مشترك من أجل إحلال السلام في شرق آسيا، وهو نفس ما يقترحه الكوريون اليوم أيضا.كما شدد على أن باب الحوار يظل مفتوحا دائما بين سيول وطوكيو من أجل التعامل المشترك مع القضايا العالمية بما في ذلك جائحة كورونا وأزمة المناخ وغيرها.وبالإضافة إلى ذلك، أكد مون على ضرورة أن تواصل كوريا الشمالية جهود الحوار من أجل إقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه استطاع تحقيق السلام من خلال الحوار رغم الأزمة النووية الكورية الشمالية، عقب انطلاق حكومته، محذرا من أن السلام بلا حوار يكون هشا.