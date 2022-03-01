إصابات كورونا اليومية في كوريا تظل في مستوى 130 ألفا لليوم الثاني

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يقل عن 140 ألفا لليوم الثاني على التوالي. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 138 ألفا و993 إصابة طوال يوم أمس الاثنين، وكان معظمها محلية المصدر. وشهد يوم الاثنين أيضا 112 حالة وفاة مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ثمانية آلاف و170، وبلغ معدل الوفيات 0,25%. كما ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بمقدار 12 ليصل إلى 727، وهو اليوم الثاني الذي يصل فيه العدد إلى مستوى 700. وتعافى أكثر من 792 ألف شخص من الإصابة بفيروس كورونا في منازلهم، وقد خضع حوالي 114 ألفا منهم، بمن في ذلك المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، لإشراف من قبل المؤسسات الطبية، بينما راقب الباقون أحوالهم بشكل خاص. وفيما يتعلق بالتطعيم، قالت السلطات الصحية إنه تم تطعيم ما نسبته 86,5% من إجمالي عدد سكان كوريا بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتلقى 61,4% منهم جرعة إضافية ثالثة. وأضافت السلطات الصحية أنه بدءا من اليوم الثلاثاء سيتم تعليق نظام تصريح اللقاح في جميع المرافق متعددة الاستخدامات، وبالتالي سيمكن للمنشآت الدينية أيضا عقد تجمعات تصل إلى 299 شخصا بغض النظر عن حالة تطعيم المشاركين في تلك التجمعات. واعتبارا من اليوم أيضا لن يحتاج الأشخاص الذين يعيشون مع مرضى كورونا إلى عزل أنفسهم، ولكن سيتوجب عليهم إجراء اختبار "بي سي آر" في غضون ثلاثة أيام من حدوث الإصابة المؤكدة، كما يُنصحون أيضا بإجراء اختبار مستضد سريع في غضون ستة أو سبعة أيام.