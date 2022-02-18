افتتاح المركز التذكاري للحكومة الكورية المؤقتة اليوم

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تم اليوم الثلاثاء افتتاح المركز التذكاري الرسمي للحكومة الكورية المؤقتة الذي يتم فيه استعراض مختلف المواد والبيانات التاريخية ذات الصلة بإنشاء الحكومة المؤقتة وأنشطتها خلال فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وصرحت هيئة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين اليوم الذي يصادف ذكرى حركة الاستقلال الكورية الـ103، بأنه تم افتتاح المركز من أجل توضيح روح الاستقلال والنظام الديمقراطي للحكومة الكورية المؤقتة، لدى الأجيال القادمة.ويقع المركز المكون من 4 طوابق فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض، في منطقة "صو ديه مون" في سيول على مساحة تبلغ 9 آلاف و703 أمتار مربعة، ويمكن منه رؤية سجن "صو ديه مون" الذي تم فيه اعتقال وتعذيب العديد من المناضلين الكوريين خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.ويتضمن المركز 3 غرف للعرض الدائم، وغرفة للعرض الخاص تشمل معروضاتها حوالي ألف قطعة من البيانات ذات العلاقة بالحكومة المؤقتة منذ اندلاع حركة الأول من مارس في عام 2019 وحتى الآن.ويتم في غرف العرض الدائم الثلاث استعراض مختلف البيانات الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بحركة الاستقلال التي أتاحت فرصة لإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة، تحت شعار "من مملكة الملك إلى دولة الشعب" و"الحكومة الكورية المؤقتة ورجالها" و"من الحكومة المؤقتة إلى الحكومة الفعلية".وفي غرفة العرض الخاص بالطابق الأول يقام معرض بمناسبة الافتتاح بعنوان "عودة الحكومة المؤقتة إلى البلاد"، وسوف يستمر حتى الـ26 من شهر يونيو القادم.